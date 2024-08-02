На Южном Урале объявлен сбор средств для помощи пострадавшим от подтоплений

Перечисления на спецсчет принимает Союз женщин Челябинской области

Союз женщин Челябинской области собирает деньги на помощь пострадавшим от паводка. Организация выступает оператором сбора при поддержке правительства Челябинской области.

«Конечно, губернатор, министерство социальных отношений, органы власти делают все, чтобы облегчить положение людей, которые оказались в зоне подтопления, но жизнь сложнее, и бывают ситуации, когда помощь нужна здесь и сейчас, а нормативная база не позволяет это сделать. Надеемся, что южноуральцы откликнутся и помогут попавшим в беду землякам», — говорит председатель правления Союза женщин Челябинской области Наталья Баскова.

В пандемию Союз женщин Челябинской области был оператором по сбору средств для поддержки людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Позже Союз помогал пострадавшим во время крупных пожаров. Сегодня деньги собирают для жителей подтопленных территорий.

Перечислить средства можно по реквизитам либо через систему быстрых платежей ЦБ РФ.

Реквизиты:

Челябинская областная общественная женская организация «Союз женщин Челябинской области» (ЧООЖО «Союз женщин Челябинской области»)

ИНН 7453040068

КПП 745301001

БИК 047501779

ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск

р/с 40703810590000002392

к/с 30101810400000000779

Перечислить пожертвование также можно через сайт системы «Город» gorod74.ru. Для этого необходимо в разделе «Услуги» ввести «Союз женщин» либо «Помощь пострадавшим от проливных дождей».

Подробная информация и отчеты о расходовании средств будут размещаться на сайте Союза женщин Челябинской области.