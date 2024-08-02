В пунктах временного размещения остаются 38 человек, в том числе девять детей, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Специалисты ведомства круглосуточно оказывают необходимую помощь.

Союз женщин Челябинской области собирает деньги на помощь пострадавшим от паводка. Организация выступает оператором сбора при поддержке правительства Челябинской области.

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера принят пакет мер по поддержке граждан, которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации.