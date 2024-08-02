В Челябинской области остаются подтопленными 179 домов Также вода полностью не ушла с 341 приусадебного участка



Специалисты ведомства круглосуточно оказывают необходимую помощь.



Союз женщин Челябинской области собирает деньги на помощь пострадавшим от паводка. Организация выступает оператором сбора



По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера принят пакет мер по поддержке граждан, которые оказались

В пунктах временного размещения остаются 38 человек, в том числе девять детей, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.Специалисты ведомства круглосуточно оказывают необходимую помощь.Союз женщин Челябинской области собирает деньги на помощь пострадавшим от паводка. Организация выступает оператором сбора при поддержке правительства Челябинской области. По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера принят пакет мер по поддержке граждан, которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации.

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