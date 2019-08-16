В Челябинской области у инвалида-колясочника в пожаре сгорели документы и средства передвижения

Делом занялась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

В Челябинской области в пожаре пострадала квартира инвалида-колясочника, где сгорели его документы и средства передвижения. Южноуралец за помощью обратился к Маргарите Павловой, уполномоченному по правам человека в Челябинской области.

Инвалид-колясочник, обратившийся к омбудсмену, имеет ряд тяжелых заболеваний, из-за чего остро нуждается в медицинском обслуживании, которое включает в себя лекарственное обеспечение, лечение узкими специалистами в больнице. После пожара получить медобслуживание стало проблематично, так как все необходимые документы были утрачены.

Маргарита Павлова решила лично посетить южноуральца, чтобы ознакомиться со всеми проблемами обратившегося за помощью и оказать ему всестороннюю помощь. Вместе с омбудстманом к инвалиду-колясочнику поедут и предстатели комитета социальной политике Челябинска, ФСС Челябинской области, управления здравоохранения Челябинской области, а также УФМС по Челябинской области.