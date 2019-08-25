В Челябинской области дотла сгорел жилой дом

С хозяйственной постройки пламя перекинулось на другие здания.

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В Челябинской области из-за пожара в хозяйственной постройке дотла сгорел жилой дом. О том, что в селе Миасское Красноармейского района воспламенилась постройка, сообщение поступило 24 августа в 16:54. Потушить пламя удалось только в 23:30.

«На загорание реагировали от МЧС 15 человек, 5 единиц техники, от противопожарной службы 2 человека, 1 единица техники», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Страшный пожар очевидцы обсуждают в социальных сетях.

«Загорелись провода у соседей на бане, от нее загорелся дом у соседей, и он же весь, со всеми постройками сгорел», — пишет пользователь Катя Любимова.

В доме, который сгорел, проживал пожилой мужчина, он не пострадал, но потерял все свое имущество. Местные жители собирают для него одежду, обувь и предметы быта на первое время. Если у вас есть желание и возможность, узнать, чем можно помочь мужчине, можно по телефону: 8-904-304-46-31 — Ольга.