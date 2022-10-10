В Челябинской области у должников за свет могут быть проблемы с ипотекой и кредитами

Данные неплательщиков передадут банкам

Информацию о должниках Челябинской области начали направлять в бюро кредитных историй. Теперь долги за электричество могут негативно отразиться на кредитной истории и станут препятствием при получении кредитов и ипотек. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в пресс-службе «Уралэнергосбыта».

Ранее должники за свет могли остаться без электричества, а также иметь дело с судебными приставами. Теперь вся информация о неплательщиках будет предоставляться в «Национальное бюро кредитных историй». Данные станут достоянием всех российских банков и микрофинансовых организаций. Потребитель с низким кредитным рейтингом рискует получить отказ в выдаче кредита или взять заем по завышенной ставке.

В компании уточнили, что меры будут принимать к злостным должникам, которые отказываются платить по решению суда.

«К сожалению, у нас такие есть. Жительница Челябинска, проживающая в своем доме, не платила за электроэнергию с апреля 2020 года. Мы пытались урегулировать ситуацию разными способами. В прошлом году подали документы суд. Но оплата так и не поступила. Сейчас дом находится под арестом, а информация о неисполнении обязательств передана в бюро кредитных историй», — рассказал первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Женщина может исправить ситуацию, но сделать это непросто: необходимо погасить долг, который составляет около 50 тысяч рублей. Однако даже после полного погашения задолженности кредитный рейтинг обнулится только через 10 лет.

Напомним, с начала года компания направила в суды документы на взыскание долгов за электроэнергию на 530 миллионов рублей.