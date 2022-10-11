В Челябинской области запускают в работу новые котельные

В Златоусте хотят сэкономить на отоплении до 90 млн рублей в год

В Златоусте в наступившем отопительном сезоне запустили две блочные модульные котельные, третью достроят в 2023 году. Новые объекты заменят старую убыточную котельную, это позволит сэкономить до 90 млн рублей в год. Что значит эффективное тепло и где в области появились новые его источники, разбирались корреспонденты ИА «Первое областное».

Блочно-модульные котельные представляют собой конструкции, внутри которых мини-завод по выработке тепла. Такие сооружения дешевле содержать, их оборудование автоматизированное, а самое главное — они позволяют доводить необходимое количество тепловой энергии до потребителя.

От старых котельных в Челябинской области избавляются каждый год. Многие из них достались муниципалитетам в наследство от крупных производственных предприятий еще с советских времен. В этом случае, оставшись без производственных мощностей, оборудование вырабатывает слишком много тепловой энергии, которая бременем в виде платежей ложится на население.

Часть котельных, наоборот, не справляется со своей задачей и не способна обеспечить теплом возросшие потребности населения. В общем, случаев много, как и самих котельных. Например, в поселке Кумысное Троицкого района в этом году запустили новую модульную котельную. Она сменила старую, которая была на обслуживании местного предприятия. Комплекс «скинул» с себя ненужный балласт в виде обеспечения населения и соцобъектов необходимым теплом.

В Златоусте старая котельная на территории металлургического завода вырабатывала тепло и в довесок проецировала многомиллионные долги предприятия. На август этого года только производственная площадка завода за топливно-энергетические ресурсы должна была 240 млн рублей.

Мэрия города судится с должниками. А новые котельные в городе строятся по поручению губернатора Алексея Текслера. Все три объекта будут работать на полную мощь в 2023 году.

«Из областного бюджета на этот проект направили 455 миллионов рублей. Работы ведет АО „Челябоблкоммунэнерго“ по заключенному с правительством Челябинской области и администрацией Златоуста концессионному соглашению», — сообщает мэрия города.

От неэффективных котельных избавляются в Троицке, Южноуральске, Каслинском, Катав-Ивановском районах.

В Троицке котельную построили с привлечением средств Фонда ЖКХ. Завершаются пусконаладочные работы на объекте мощностью 9,9 МВт в поселке Береговом Каслинского района.

В Юрюзани возводят сразу три котельных мощностью 9,9 МВт, 4,6 МВт и 15,5 МВт. Последняя еще не установлена.

Напомним, в Челябинской области уже во всех муниципалитетах действует отопительный сезон. Информагентство «Первое областное» подготовило шпаргалку, куда обращаться, если в квартире до сих пор холодные батареи.