Челябинская область присоединится к программе Единой ипотеки со сниженными ставками

Оформлять такие кредиты южноуральцы смогут в 2023 году

В 2023 году ДОМ.РФ запустит Единую ипотечную программу в 14 российских регионах, в том числе Челябинской области. Это позволит снизить ставки по кредитам за счет объединения федеральных программ с региональными мерами поддержки, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

На сегодняшний день специалисты госкомпании и представители российских регионов разрабатывают необходимую нормативную базу для запуска Единой ипотеки и прорабатывают вопрос финансирования со стороны региональных властей. По итогу этой работы будут объединены такие федеральные ипотечные программы, как «Льготная», «Семейная» и «IT-ипотека» с дополнительной региональной субсидией.

Для оформления кредита по Единой ипотеке жителям Челябинской области необходимо будет обратиться в банк или уполномоченную регионом организацию с пакетом документов. Их передадут в ДОМ.РФ, который примет решение о соответствии заявителя требованиям программы. Если госкомпания подтвердит право на получение льготного ипотечного кредита, человек сможет дистанционно активировать электронное свидетельство и обратиться с ним в банк для оформления льготного кредита.

На сколько процентов жители Челябинской области, попадающие под критерии программы, смогут снизить ставку, пока не сообщается. Эта информация станет известна после проработки всех вопросов по объединению программы с региональными мерами поддержки.

В рейтинге РИА «Новости» по доступности ипотеки Челябинская область заняла 11-е место. По данным Росстата и Центробанка, в 2021 году приобрести двухкомнатную квартиру в ипотеку имели возможность 45,5% семей, проживающих на территории региона.

В 2023 году в Челябинской области протестируют региональную программу промышленной ипотеки. Предприятия смогут взять льготные кредиты не только на покупку готовых зданий (как в федеральной программе), но и на строительство цехов.