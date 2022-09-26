В России перенесут индексацию тарифов на газ, воду, теплоснабжение и электроэнергию

Мера позволит обеспечить бесперебойную работу системы ЖКХ — Минэкономразвития

В России перенесут индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, сообщает министерство экономического развития РФ. В ведомстве объяснили, что мера необходима для обеспечения бесперебойной работы системы ЖКХ, уровень индексации не должен превысить 9%. Как изменится сумма в квитанциях и кто имеет право на возврат платежей — в материале.



В Минэкономразвития пояснили, что перенос позволит в дальнейшем не проводить индексацию тарифов более полутора лет.



«Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года. Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов», — уточнили в ведомстве.



Итак, изменения затронут тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. По данным министерства, они индексируются не более чем на 9%.



«Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц. Вместе с тем окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будет принимать правительство субъекта РФ», — пояснили в Минэкономразвития.



В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ отметили, что в законодательстве установлено: изменения тарифов не могут превышать инфляцию.



«При этом на протяжении последних нескольких лет сохранялась ситуация, при которой повышение тарифов было значительно ниже показателей инфляции и роста цен на сопутствующие товары и услуги. Индексация тарифов, в свою очередь, продиктована необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности для бесперебойного предоставления коммунальных услуг», — пояснил замминистра Алексей Ересько.



Между тем с индексацией тарифов изменится и размер соцвыплат за «коммуналку».



По данным министерства социальных отношений Челябинской области, компенсация на оплату услуг ЖКХ зависит от тарифа. Так, в регионе в первом полугодии 2022 года 137,5 тысячи семей из Челябинской области получили субсидию на оплату счетов ЖКХ. Областной бюджет выделил им 1 млрд 239 млн рублей.



Получать субсидию имеют право собственники жилья и наниматели муниципальных квартир, члены жилищных кооперативов и наниматели частного жилого фонда.



Субсидию выплачивают тем, чьи расходы на ЖКХ превышают установленный законом порог.



Если квартплата превышает 11%, субсидия положена:

— пенсионерам по старости;

— одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста, дающего право на получение пенсии по старости;

— семьям, имеющим в составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

— одиноким матерям с одним или более несовершеннолетними детьми.



Также субсидия положена тем, чья квартплата выше 22% от общего дохода семьи, а сам доход не превышает величину прожиточного минимума.



Оформить субсидию можно в отделении соцзащиты, МФЦ или через портал «Госуслуги». Субсидия назначается на 6 месяцев. Потом нужно подавать новое заявление. Если подать документы с 1-го по 15-е число, субсидию начислят в этом же месяце. Если с 16-го числа, компенсация придет в следующем месяце.



В Минэкономразвития напомнили, что рост регулируемых тарифов долгое время сдерживался — правительство РФ в последние 3 года индексировало тарифы до 2 раз ниже инфляции. Это позволяло контролировать их индексацию, делая ее более плавной и безболезненной для потребителей.