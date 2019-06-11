/ 17 южноуральцев написали ЕГЭ по географии и литературе на 100 баллов

Оглашены первые результаты выпускных экзаменов.

Первые результаты ЕГЭ огласили в Челябинской области. Выпускники, сдававшие базовую математику, географию и литературу, уже ознакомились с утвержденными Государственной экзаменационной комиссией баллами. Известно, что 15 человек на 100% выполнили задания по литературе, еще 2 «стобалльника» сдавали на Южном Урале географию.

С первыми экзаменами наши ребята справились на очень высоком уровне. Базовую математику половина участников сдала на максимально возможные 5 баллов, а экзамены по литературе и географии порадовали нас первыми стобалльниками основного периода. — рассказала замминистра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Сдача ЕГЭ продолжается. Выпускники могут ознакомиться с результатами на официальном сайте.