В Челябинской области телекоммуникационные сети подготовили к грядущим грозам

Компания «Ростелеком» проверила свое оборудование перед непогодой.

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В Челябинской области заранее начали подготовку к грядущим грозам. Из-за аномальной жары на территории региона периодически бушуют сильные грозы, шквалистый ветер и ливни. Такую погоду синоптики обещают и в августе. Специалисты компании «Ростелеком» провели масштабную проверку своего оборудования, для того, чтобы обеспечить абонентов бесперебойной связью.

«В Челябинской области мы заменили более 13,5 тысяч километров сетей на современные оптоволоконные линии связи. Технология „оптика в квартиру“ предоставляет световой интернет-сигнал в жилье каждого абонента, таким образом обеспечивая максимальную скорость вне общей нагрузки на сеть. Магистральный кабель прокладывается под землей, что защищает его от вандализма и влияния погодных условий. Также система почти не зависит от электричества, что делает сети наиболее надежными, а стабильность их работы — независимой от внешних факторов», — прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Петрухин.

Кроме того, специалисты компании устанавливают специальное оборудование и в жилых домах. Благодаря защитным устройствам пользователи будут защищены от удара током при грозовом разряде.