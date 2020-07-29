О дождях, грозах и сильном ветре вновь предупредили южноуральские синоптики

При такой погоде повышается вероятность ЧС.

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Синоптики Челябинской области вновь опубликовали неутешительный прогноз погоды. В четверг, 30 июля, в регионе ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.

Так, ночью ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха будет достигать +11, +16 градусов тепла, а в низинах она будет до +7 градусов. Ночной ветер — в пределах 4-9 метров в секунду, а местами порывы до 14 метров. Днем также будет переменная облачность, местами дожди и грозы. Воздух прогреется до +23, +28 градусов по Цельсию. Здесь уже ветер поднимется до 7-12 метров в секунду, местами могут быть порывы до 15-20 метров.

В ГУ МЧС России по Челябинской области предупредили, что ухудшение погоды может повлечь за собой вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Это обуславливается вероятностью аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — сообщили в ведомстве.

Если вы попали в затруднительную ситуацию, нужно немедленно обратиться к спасателям по номеру 112.