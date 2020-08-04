Грозы, град и жара ожидаются сегодня в Челябинской области

Гидрометцентр предупредил жителей об изменении погоды.

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Синоптики челябинского Гидрометцентра уведомили южноуральцев о погоде на предстоящие 3 дня.

Так, сегодня, 4 августа, в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град и дожди. Усилится ветер, отдельные порывы при грозах могут достигать 20 метров в секунду. При этом, температура воздуха может достигнуть +32, +37 градусов тепла.

В Челябинске же обойдется без града, но дожди и грозы также прогнозируются. Правда ветер будет достигать 6-11 метров в секунду. А температура за окном будет держаться на отметке +33, +35 градусов по Цельсию.

В ночь на среду, 5 августа, в регионе будет спокойно, преимущественно без осадков. Воздух теплый — +14, +19 градусов. Но днем опять могут вернуться дожди с грозами и порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться на отметке +29, +34 градуса.

Среда в столице Челябинской области пройдет без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +17, +19 градусов тепла, а днем поднимется до +31, +33 градусов. При этом, местами могут быть порывы ветра до 12 метров в секунду.

Спокойной будет и ночь на четверг, 6 августа. В области ожидается +14, +19 градусов тепла, а в Челябинске +17, +19 градусов.

Только днем будут дожди и грозы, а температура воздуха будет держаться на отметках +29, +34 градуса — в районах области, и +31, +33 градуса по Цельсию — в Челябинске. Ветер будет 4-9 метров в секунду, но местами могут быть порывы до 15 метров.

В ГУ МЧС России по Челябинской области предупредили горожан, что в связи с ухудшением погодных условий, повышается вероятность возникновения ЧС.

«Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Поэтому если вы попали в затруднительную ситуацию в связи с погодными условиями или же стали очевидцем этого, нужно незамедлительно обратиться к спасателям по номеру 112.