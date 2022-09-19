В Челябинской области суд обязал городские власти перекрыть доступ в аварийный дом

Двухэтажное здание было заброшено много лет

В Верхнеуральске суд обязал администрацию ограничить доступ людей в аварийный многоквартирный дом. Проверка показала, что заброшенное жилище не используется по назначению. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Так как здание не огорожено и находится в аварийном состоянии, оно опасно для людей, которые могут в него попасть.

«Направлено исковое заявление о возложении обязанности на собственника принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и препятствующие несанкционированному доступу людей в здание», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска исковые требования прокурора удовлетворил. Исполнение решения проконтролируют.

Напомним, ранее в Копейске хозяин разрушенного гаража самостоятельно демонтировал его после того, как получил судебный иск. На опасное строение рядом с детской площадкой во дворе дома по улице Карла Маркса жаловались местные жители.

в Челябинской области общественники составили список городов с самыми опасными недостроями и заброшенными зданиями. По итогам мониторинга в топ-4 вошли Челябинск, Троицк, Копейск и Коркино. Корреспонденты ИА «Первое областное» получили комментарии по проблемным объектам у местных властей.

В Челябинской области детей и подростков часто можно увидеть на площадках недостроенных домов и уже аварийных строений. Проходы к таким местам, как правило, оказываются открытыми. Случается, что игры на опасных объектах заканчиваются трагедией. Почти в каждом районе имеется свое заброшенное опасное здание. Обзор заброшек и комментарии по ним от местных администраций — в материале ИА «Первое областное».