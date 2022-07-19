Общественники назвали города с самыми опасными недостроями в Челябинской области

Местные власти прокомментировали проблему заброшенных зданий

В Челябинской области общественники регионального отделения Народного фронта составили список городов с самыми опасными недостроями и заброшенными зданиями. По итогам мониторинга в топ-4 вошли Челябинск, Троицк, Копейск и Коркино. Корреспонденты ИА «Первое областное» получили комментарии по проблемным объектам у местных властей.

По словам общественников, все здания, попавшие в список, находятся вблизи детских учреждений или рядом с игровыми площадками. Дети часто выбирают для прогулок недострои, заброшенные и полуразрушенные здания, гаражи и другие сомнительные места.

«Общественники провели проверку на основании обращений от обеспокоенных родителей и составили реестр объектов, требующих немедленных мер по ликвидации или консервации. Список направлен в прокуратуру Челябинской области и главам указанных муниципалитетов с требованием обеспечить безопасность детей», — заявили в пресс-службе ОНФ в Челябинской области.

В Троицке, например, подростки облюбовали заброшенное здание туберкулезной больницы на улице Октябрьской. Общественники сообщают, что вход в него открыт, территория не огорожена. Кроме того, там регулярно случаются ЧП.

Как ответили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Троицка, собственником здания является областная туберкулезная больница. Местные власти направили ответственному лицу письмо о необходимости поставить ограждение по периметру опасного объекта.

«Полицией проводятся рейды регулярно в том районе. Тем не менее, нами направлено обращение в межмуниципальный отдел с просьбой проводить рейды чаще. Также собственник здания уведомил нас о том, что заключен контракт с частной охранной организацией на патрулирование территории», — прокомментировали в пресс-службе администрации Троицка.

В Коркино, согласно реестру общественников, опасные здания часто граничат с детскими площадками. Так, во дворе дома 12А по улице Терешковой заброшенные постройки стоят рядом с местом, где играют дети.

Местные власти объяснили, что это бывшее здание Горводоканала. Доступ в здание будет закрыт. Также Коркино направлены средства из регионального бюджета на снос таких объектов.

«Губернатор выделил на снос аварийного жилья 17 миллионов рублей. В марте 2022 года были снесены семь домов в поселке Роза. Площадка подготовлена под новое строительство жилья или социальных объектов. Экономия составила 10 миллионов рублей. По согласованию с министерством покупаем на эти средства новую коммунальную технику», — прокомментировали в пресс-службе администрации Коркинского муниципального округа.

В Копейске ярким примером назвали двор по адресу Карла Маркса, 18А.

«Здесь находится заброшенная гаражная постройка, в которой обитают асоциальные граждане. В паре метров от нее — детский городок», — сообщили общественники.

В Челябинске подростков часто замечают на крыше заброшенной многоэтажки на проспекте Победы, 320. Опасные объекты есть почти во всех районах: недострой рядом с детсадом на Профессора Благих, здания на улицах Мира и Пекинской. Также челябинцы жалуются на здание по Свердловскому проспекту, расположенное недалеко от детской школы искусств № 9.

Информацию по объектам в Челябинске редакция ИА «Первое областное» направила в пресс-службу мэрии.