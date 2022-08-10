Судебный иск заставил жителя Копейска убрать соседствующий с детской площадкой аварийный гараж

Строение не использовалось по назначению, зато было открыто для подростков

В Копейске хозяин разрушенного гаража самостоятельно демонтировал его после того, как получил судебный иск. На опасное строение рядом с детской площадкой во дворе дома по улице Карла Маркса жаловались местные жители. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

После обращений об аварийном объекте, угрожающем безопасности детей, была проведена проверка. Выяснилось, что гараж принадлежит мужчине, который не пользовался им. Одна из стен гаража была обрушена, другие — пошли трещинами, крыша провисала. В помещение могли попасть посторонние, в том числе несовершеннолетние. А поблизости как раз находится детская площадка.

«С 2020 года администрацией городского округа в адрес собственников гаража неоднократно направлялись уведомления о необходимости согласования с муниципальными службами сноса объекта, которые были проигнорированы», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать хозяина земельного участка демонтировать гараж и убрать строительный мусор. Ответчик добровольно снес строение.

Напомним, в Челябинской области общественники составили список городов с самыми опасными недостроями и заброшенными зданиями. По итогам мониторинга в топ-4 вошли Челябинск, Троицк, Копейск и Коркино. Корреспонденты ИА «Первое областное» получили комментарии по проблемным объектам у местных властей.

В Челябинской области детей и подростков часто можно увидеть на площадках недостроенных домов и уже аварийных строений. Проходы к таким местам, как правило, оказываются открытыми. Случается, что игры на опасных объектах заканчиваются трагедией. Почти в каждом районе имеется свое заброшенное опасное здание. Обзор заброшек и комментарии по ним от местных администраций — в материале ИА «Первое областное».