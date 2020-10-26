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Челябинские студенты-медики приступили к работе и уже выезжают в соседние города на помощь местным врачам. Об этом в ходе брифинга по ситуации с распространением коронавирусной инфекции рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«У нас самыми горячими точками остаются Магнитогорск, Златоуст, Миасс и, конечно, больше всего Челябинск. Поэтому основная масса и студентов, и ординаторов будет направлена сюда. Часть у нас сейчас выезжает в ближние города — это Еманжелинск, Еткуль. Автобусами мы туда тоже ребят подвозим для того, чтобы поддержать и эти медицинские организации», — прокомментировала Ирина Гехт.
Также первый вице-губернатор добавила, что поддержка будет оказываться тем территориям, где ситуация наиболее напряженная.