Ирина Гехт рассказала, в какие территории направят студентов-медиков

Часть из них уже выезжает в ближайшие города Челябинской области.

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Челябинские студенты-медики приступили к работе и уже выезжают в соседние города на помощь местным врачам. Об этом в ходе брифинга по ситуации с распространением коронавирусной инфекции рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«У нас самыми горячими точками остаются Магнитогорск, Златоуст, Миасс и, конечно, больше всего Челябинск. Поэтому основная масса и студентов, и ординаторов будет направлена сюда. Часть у нас сейчас выезжает в ближние города — это Еманжелинск, Еткуль. Автобусами мы туда тоже ребят подвозим для того, чтобы поддержать и эти медицинские организации», — прокомментировала Ирина Гехт.

Также первый вице-губернатор добавила, что поддержка будет оказываться тем территориям, где ситуация наиболее напряженная.