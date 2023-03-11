В Челябинской области стая бродячих собак напала на школьника

Родители подростка обратились за медицинской помощью

В троицком поселке ГРЭС 10 марта стая бродячих собак напала на школьника. Один из псов укусил мальчика за руку, родители подростка обратились за медицинской помощью. ИА «Первое областное» мама школьника рассказала о случившемся.

14-летний мальчик направлялся в школу в поселке ГРЭС города Троицка. Стая из семи собак постоянно обитает в микрорайоне. Три агрессивные особи напали на ребенка, одна из собак вцепилась ему в руку. Родители увезли мальчика в больницу, где ему обрабатывали рану и сделали необходимые уколы.

«Стая собак кидается на людей регулярно... Страшно детей отправлять в школу. Обращались уже в разные инстанции, но все без толку», — рассказала мама подростка Юлия Терешонок корреспонденту информагентства.

«В поселке Станционный аналогичная ситуация. По улице Кирова в бараке на против Локомотивного депо собаки выпрыгивают прям из окна квартиры. Стаей нападают на людей. Обращались в администрацию, некоторых зачипировали, Но добрее они не стали! Они также кидаются на людей, только теперь у них пластмасс на ушах»,

— пишут пользователи.

Свои переживания женщина выразила и в социальных сетях. Пост нашел подтверждения ее слов в комментариях подписчиков.

Представитель администрации Троицкого района прокомментировал ситуацию. Власти признали, что в городе, как и везде, существует проблема большого количества безнадзорных животных.

«Администрацией города написано несколько десятков писем в различные инстанции с предложениями, чтобы популяция животных без владельцев уменьшалась. Часть законодательных инициатив была уже принята на федеральном уровне. Отлов одной собаки стоит 17 тысяч рублей. Учитывая, что финансирование ограничено, при такой стоимости за одну собаку, удается отловить лишь их частично», — пояснили к посту в мэрии.

Администрация напомнила, что по федеральному закону собак после отлова должны вернуть в прежнюю среду обитания.

«Мы понимаем проблему, но действуем в рамках закона. Заявку на отлов собак по конкретному адресу необходимо подать по телефону Управления ЖКХ, ЭБТ и С (тел.: 2-65-01). Она будет выполнена в рамках следующего муниципального контракта», — сообщили представители власти.

Однако в Челябинской области разрешили органам местного самоуправления определить список мест, куда нельзя привозить собак после отлова.Чаще всего такими территориями становятся плотная жилая застройка, социальные объекты, парки, скверы, детские площадки. Подобные акты уже приняли в Копейскеи Челябинске.

По данным министерства сельского хозяйства Челябинской области территории могут сами выделять деньги из местного бюджета на продолжение работы по отлову собак, не дожидаясь областной поддержки и, соответственно, не затягивая время на оформление следующих контрактов.