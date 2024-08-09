В Челябинской области стартовала акция о соблюдении скорости на трассе

Ее цель — снизить число жертв на дорогах

В Челябинской области запустили социальную кампанию «ПРОдвижение БЕЗопасности», в фокусе которой ответственность водителей за выбор скоростного режима на трассе. Именно от этого зависит аварийность на дорогах, сообщили в управлении Госавтоинспекции региона.



Один из факторов аварий на дорогах в Челябинской области — неправильно выбранная скорость. В 2022 году по этой причине произошло 488 ДТП, в которых 80 человек погибли, а 601 получил ранение. В 2023 году ситуация усугубилось: сотрудники ГАИ зафиксировали 617 аварий, в которых погибли 95 человек и 746 получили травмы. Поэтому цель кампании — снизить количество жертв на дорогах.

«В фокусе нового социального проекта — ответственность. Избежать большого количества жертв можно, если водитель будет осознанно выбирать скорость, учитывая дорожную ситуацию. Задача новой кампании — убедить людей, что правильно и безопасно выбранная скорость движения — это инструмент сохранения жизней, который находится у них в сознании и в руках водителей», — отметили в Госавтоинспекции области.





На автозаправках в «Дорожном колесе фортуны» водители смогут проверить, что именно влияет на правильный выбор скорости.