В Челябинской области стартовал прием заявлений на выплату 1500 рублей к школе

Единовременное пособие получат в том числе многодетные родители студентов колледжей и вузов

В Челябинской области начали принимать заявления на единовременную выплату для подготовки детей к учебному году. Деньги — по 1500 рублей — в этом году смогут получить многодетные малоимущие семьи, в том числе на студентов колледжей и вузов.

«Такая мера социальной поддержки ежегодно предоставляется за счет средств областного бюджета в преддверии начала нового учебного года. Прием документов начинается заранее, чтобы родители могли без спешки собрать детей в школу и закупить необходимые принадлежности», — уточнила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В 2022 году пособие на подготовку к учебному году, по предварительным подсчетам, получат родители 37 тысяч детей — на эти цели из областного бюджета выделено 59 миллионов рублей. Прием документов в управлениях социальной защиты стартовал 1 августа и продлится до 20 октября.

«Единовременное социальное пособие рассчитано на подготовку к учебному году каждого ребенка из многодетных малоимущих семей в возрасте до 23 лет и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных и высших учебных заведениях и организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», — уточнили в региональном Минсоце.

Напомним, в Челябинской области за родителями студентов-очников сохранили статус многодетных. Мерами социальной поддержки могут пользоваться семьи с детьми до 23 лет.

В начале года за ними также сохранили право на получение бесплатного земельного участка для строительства дома. Инициативу губернатора Алексея Текслера поддержали депутаты Заксобрания Челябинской области.

Во многих образовательных организациях Челябинской области требуется посещать занятия в школьной форме. ИА «Первое областное» выяснило, во сколько обойдется одеть ребенка в школу в этом году.