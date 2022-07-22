Бюджетный комплект школьной формы в Челябинске обойдется в 5 тыс. рублей

Выясняем, сколько стоит одеть ребенка в школу в этом году

Сегодня любая российская школа вправе утверждать специальное положение, в котором описывается внешний вид ученика и формат одежды — от цвета до комплектности. Во многих образовательных организациях Челябинской области требуется посещать занятия в школьной форме. ИА «Первое областное» выяснило, во сколько обойдется одеть ребенка в школу в этом году.

На любой вкус и цвет

Если в школе действует специальное положение, регламентирующее внешний вид учеников, то есть два варианта развития событий: в первом случае школа вправе определить вид ткани и рекомендовать ателье для массового пошива школьной формы. В этом случае спрогнозировать общую стоимость комплекта достаточно сложно.

Во втором случае школой может определяться только цветовая гамма, а далее родители могут формировать комплекты на свой вкус. Специалисты Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) выяснили, во сколько обойдется покупка школьной формы во втором случае.

В исследовании были рассмотрены два варианта комплектов для мальчиков и девочек. Так, для представителей сильного пола за основу эксперты взяли следующие комплекты: брюки, три сорочки и пиджак, а также брюки, три сорочки и жилет. Самый бюджетный вариант комплекта школьной формы с жилетом обойдется для мальчика в 5,4 тыс. рублей, самый дорогой — 21,4 тыс. рублей.

По данным КСП, выгоднее всего приобретать одежду на маркетплейсах (OZON, Wildberries), где в летнее время действуют распродажи, в том числе на школьную форму. Затраты на форму для мальчика с жилетом на маркетплейсах составят 5,4 тыс. рублей, с пиджаком — чуть более 6 тыс. рублей. Однако выбор фасонов одежды в летнее время сильно ограничен, поскольку не сезон.

Качественный пошив, всегда широкий выбор моделей и более дорогой ценник в фирменных магазинах — таких как «Пеплос» и «Гулливер». Покупка формы для мальчика с жилетом в бутике обойдется в 8—13 тыс. рублей, с пиджаком гораздо дороже — от 9 до 21 тыс. рублей.

Как ни странно, затраты на форму для девочек оказались меньше. Эксперты также проанализировали два набора одежды для представительниц прекрасного пола — в первый комплект включили юбку, три блузки и пиджак, во второй — юбку, три блузки и жилет. Минимальная цена на маркетплейсах за второй комплект одежды стартует от 4,9 тыс. рублей, первый вариант с пиджаком обойдется минимум в 6,6 тыс. рублей.

Самая дорогая форма для юных красавиц — в фирменных магазинах: так, приобретение школьной формы в отделах «Пеплос» или «Гулливер» будет стоить от 9 тыс. рублей до 22,5 тыс. рублей.

Специалисты КСП связывают рост стоимости школьной формы в Челябинской области с удорожанием ткани в первом квартале 2022 года на 9,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Ткани подорожали

О росте стоимости затрат на ткань сообщают и сами представители легкой промышленности.

«Стоимость продукции выросла из-за удорожания сырья. Сегодня в розничных магазинах фабрики представлен большой выбор мужских костюмов, школьной формы для мальчиков. Интерес со стороны покупателей есть, но он значительно ниже, чем до пандемии», — говорит директор по развитию компании «Пеплос» Олег Пятков.

В ателье школьной одежды «Вера» (г. Челябинск) сообщили, что стоимость ткани выросла с начала года на 12%, при этом до июня удавалось удерживать прежние цены на комплекты, поскольку имелись запасы ткани на складах. При закупе сырья по новым расценкам такой возможности у компаний больше нет, поэтому в среднем ценник вырос на 12—15% на школьные комплекты к уровню прошлого года.

«При заказе школьной формы в ателье стоимость комплекта будет в любом случае дороже на 10—15%, чем в масс-маркете, поскольку это считается индивидуальным пошивом — учитываются личные параметры фигуры ребенка. У нас кадетский класс, выбора в любом случае нет, поскольку кадетская форма изготавливается только на заказ. При этом требования к внешнему виду учеников заранее обговариваются школой», — говорит челябинка Ирина Соколова.

Стоимость парадной кадетской формы (брюки, китель, пилотка) без фурнитуры и специальных аксессуаров обойдется сегодня в 5,9 тыс. рублей в ткани габардин. Если заказывать форму из полушерстяных тканей, то стоимость ее вырастет до 7,7 тыс. рублей.

«Цены немного выросли к прошлому году за счет удорожания ткани и фурнитуры. В любом случае сегодня к 1 сентября мы заказы уже не принимаем. В этом году очень большой спрос на услуги ателье в Челябинске — многие стали заказывать школьную форму, а не покупать в магазинах. Поэтому можем оформит заказ с готовностью на конец октября», — сообщили в ателье «Олпа» (г. Челябинск).

Средняя цена комплекта кадетской школы в Челябинской области с аксельбантом, кокардой, ремнем, перчатками, пилоткой (как для мальчиков, так и девочек) обойдется примерно в 11—12 тыс. рублей. В некоторых ателье предлагают заменить для старших классов пилотку на фуражку, тогда стоимость комплекта увеличится на 1,2 тыс. рублей.

При заказе формы для кадетских классов важно заранее уточнять требования школы к внешнему виду учеников-курсантов, поскольку они кардинально отличаются.