Многодетные семьи в Челябинской области получат бесплатные участки вне зависимости от возраста детей

В регионе изменили правила социальной поддержки

Многодетные семьи, в которых дети достигли 23 лет, сохранят право на получение бесплатного земельного участка для строительства дома. Инициативу губернатора Алексея Текслера поддержали депутаты Заксобрания Челябинской области.

Раньше в соответствии с законом семьи, дети в которых достигли возраста 18 лет и не продолжили обучение по очной форме либо достигли возраста 23 лет, лишались права на предоставление земельных участков в собственность бесплатно. Сейчас в очереди на получение земельных участков стоит более 2,5 тыс. многодетных семей. Новая норма закона позволит большему количеству жителей получить землю и построить свой дом.

Отметим, взамен земельного участка многодетные семьи могут получить субсидию на покупку жилья. Деньги можно направить на оплату договора купли-продажи, на первоначальный взнос по ипотеке или на оплату основной суммы долга по жилищному кредиту.