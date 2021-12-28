В Челябинской области с 1 января 2022 года расширят статус многодетной семьи. Многодетными будут считаться даже те семьи, где старшему ребенку уже исполнилось 18 лет. Единственное условие — совершеннолетний ребенок получает образование очно и он не старше 23 лет. Соответствующие изменения в областном законодательстве приняты по инициативе губернатора Алексея Текслера, сообщает сегодня, 28 декабря, пресс-служба регионального Минсоца.
«Это позволит увеличить число семей, которые получают такие меры социальной поддержки, как ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка, единовременное социальное пособие на подготовку к учебному году и другие», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Благодаря изменениям в законодательстве меры социальной поддержки смогут получать дополнительно 1560 многодетных семей, а выплату на подготовку к учебному году — свыше 7 тысяч детей.
«Чтобы продлить срок действия удостоверения многодетной семьи и переоформить пособия по новым условиям, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или МФЦ с заявлением и пакетом документов, в том числе справкой образовательной организации об обучении ребенка старше 18 лет по очной форме», — уточнили в региональном Минсоце.
Ознакомиться с перечнем документов, необходимых для оформления мер социальной поддержки семей с детьми, можно на сайте министерства социальных отношений Челябинской области.
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