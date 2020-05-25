В Челябинской области стартовал первый этап снятия ограничений. Что дальше?

Правительство региона объяснило порядок выхода из режима самоизоляции.

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Первый этап снятия ограничений в Челябинской области уже стартовал. О том, что регион готов к этому шагу, вчера, 24 мая, сообщил губернатор Алексей Текслер. В каждом из субъектов Российской Федерации подобные решения принимаются на основе рекомендаций Роспотребнадзора и главных санитарных врачей. Для определения готовности региона к снятию ограничений, учитываются сразу несколько факторов: коэффициент распространения заболевания, свободные койки в медучреждениях для больных COVID-19 и охват тестированием.

«На каждом этапе ограничения отменяются постепенно. Сначала становятся возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. На этом этапе сегодня и находится наш регион», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

После этого следует второй этап, во время которого будет разрешено функционировать более крупным магазинам, а также образовательным организациям, с соблюдением мер социальной дистанции и ограниченном количестве человек внутри помещения.

Третий этап предполагает, что торговля и сфера услуг полностью возвращаются к штатному режиму деятельности, без ограничений на количество посетителей внутри помещений.

На всех этапах отмены ограничений, лицам, находящимся в зоне риска, следует соблюдать режим самоизоляции, а также не забывать об использовании средства индивидуальной защиты. Кроме того, соблюдать социальную дистанцию и носить маски должны все сотрудники предприятий любой организационно-правовой формы. Соблюдение данных рекомендаций Роспотребнадзора позволит уменьшить риск заражения COVID-19.