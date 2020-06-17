Снятие всех ограничений по коронавирусу возможно в феврале 2021 года

Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире программы «Док-Ток» на федеральном телеканале допустил, что возможное снятие всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, наступит не раньше февраля 2021 года.

«Должна появиться фармацевтически управляемая ситуация. Когда мы получим те лекарства профилактические, с которыми мы сможем управлять ситуацией», — заявил Михаил Мурашко.

Глава Минздрава Российской Федерации также заявил, что одним из важных условий победы над пандемией является наличие популяционного иммунитета свыше 45-60 процентов. Это, по его словам, уже гарантирует прерывание цепочки заболеваемости.

Напомним, что в Челябинской области режим повышенной готовности продлится до 30 июня. Регион все еще находится на первом этапе снятия ограничительных мер. Прирост заболевших каждый день составляет не менее 100 человек. По последним данным, на Южном Урале зафиксировано 5 131 случай заражения коронавирусом. Выздоровело 2 560 человек. Скончались 89. На данный момент лечение проходят 2 482 пациента.