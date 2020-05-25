Областное правительство опубликовало распоряжение о послаблении режима самоизоляции

Документ подписан губернатором Челябинской области.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о начале первого этапа выхода из ограничений, связанных с распространением коронавируса. Рекомендации к этому были даны федеральным и региональным Роспотребнадзором. С воскресенья, 24 мая, регион начал постепенно выходить из принятых из-за пандемии запретов.



Так уже со вчерашнего дня южноуральцам разрешено гулять в парках и заниматься спортом на природе. Однако это не значит, что выйти на прогулку или на совместную тренировку можно большой компанией. Согласно опубликованному распоряжения регионального правительства, сделать это можно либо членам одной семьи, либо в компании не более двух человек. В документе подпункт 3 пункта 18 дополнили следующей фразой.

«Прогулок на улице в составе семьи или не более двух человек вместе при условии соблюдения социального дистанцирования (исключая посещение мест массового пребывания людей), занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий членов одной семьи или не более двух человек при условии соблюдения социального дистанцирования»,— гласит один из пунктов распоряжения.

Отдельно прописывается и судьба торговых точек во время первого этапа снятия ограничений. В прошлом постановлении изменили подпункт 2 в пункте 5. Теперь разрешение звучит так:

«...объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к настоящему распоряжению, объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и обеспечении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли, исходя из расчёта один человек на четыре квадратных метра, а также продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки», — гласит распоряжение областного правительства.

Отметим, что распоряжение вступило в силу с воскресенья, 24 мая. При этом в регионе по-прежнему действует обязательный масочный режим. Это значит, что выходя на улицу необходимо надевать маску и перчатки.

Напомним, что в Челябинской области наметился спад заболевания коронавирусом. Второй день подряд число заболевших по всему региону не превышает 50 человек. По данным минздрава за прошедшие сутки было подтверждено 38 случаев COVID-19. При этом от заболевания вылечились 105 человек. Не обошлось без погибших. Жертвами инфекции стали 2 человека. За весь период пандемии умер 31 житель области с диагнозом «коронавирус».