Как работать на первом этапе сняти ограничений рассказал Егор Ковальчук

Замгубернатора провёл совещание с главами городов.

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Несмотря на переход Челябинской области к первому этапу снятия ограничений в регионе необходимо продолжать следовать требования Роспотребнадзора. Именно этой теме сегодня, 26 мая, было посвящено совещание замгубернатора Егора Ковальчука с мэрами южноуральских городов. На мероприятии градоначальникам объяснили, как именно работать на первом этапе снятия ограничений.



Напомним, с воскресенья в Челябинской области открылись парки и скверы. Гулять и заниматься спортом на свежем воздухе могут семья либо не больше двух человек, при этом необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,2 — 2 метра. Аттракционы и торговые точки в парках пока работать не будут.

«Отдельный акцент ставится на то, что это не означает открытие торговли или иных каких-то услуг на территории этих парков. То есть открыты просто пространства для прогулок, для физической активности людей», — подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Кроме того, вице-губернатор напомнил главам, что работать могут магазины непродовольственных товаров с отдельным входом и площадью не более 400 квадратных метров. Работает и ограничение по количеству человек, которые одновременно могут находиться в торговой точке: 1 человек на 4 квадратных метра. Егор Ковальчук отметил, что главы городов и районов должны довести эту информацию до предпринимателе и контролировать её исполнение. Это позволит избежать темпов роста заболевания коронавирусной инфекцией.