Стартует первый тур конкурса авторской песни Всероссийского Ильменского фестиваля

Второй тур организаторы надеются провести офлайн.

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Организаторы Всероссийского Ильменского фестиваля объявили о том, что с 1 июня стартует первый тур конкурса авторской песни. Первый тур будет проходить в онлайн-режиме. Такой формат используется уже несколько лет, с 2017 года. Второй этап планируют провести уже офлайн.

«Как замечательно, что в наше непростое время в вас не угасла жажда творчества и желание поделиться своим талантом! В этом году 1 тур конкурса проходит в онлайн режиме, но я надеюсь на личную встречу во 2 туре, уже на фестивальной сцене. Я искренне желаю каждому из вас дойти до финала и засиять новой звездочкой на нашем Ильменском небосклоне», — рассказывает Член Художественного совета Всероссийского Ильменского фестиваля, заслуженная артистка России Галина Хомчик.

Принять участие в конкурсе можно будет до 30 июня 2020 года. Результаты 1 тура конкурса авторской песни опубликуют на сайте 7 июля.

Сроки проведения фестиваля будут сдвинуты, изначально проведение планировали с 26 по 28 июня. Проведение мероприятия будет возможно только после того, как разрешат массовые мероприятия. Есть вероятность, что формат фестиваля в 2020 году будет изменен на однодневный ландшафтный фестиваль (без ночевки и установки палаточного лагеря) или на проведение фестиваля на городской территории.