В Челябинске прошел третий фестиваль «Все просто»

Мероприятие успешно состоялось на новой площадке.

Фестиваль городской среды «Все просто» состоялся в Челябинске в третий раз. В 2019 году организаторы решились на смену площадки проведения и мероприятие прошло не в креативном кластере «Свобода 2», а на парковке возле Торгового города «Алмаз».



Организаторы фестиваля подводят итоги мероприятия.



«Мы максимально выложились с надеждой, что этот „Всё просто“ запомнится вам таким: новая площадка, которая выросла в 2 раза; пруд, в котором мы поселили первых челябинских фламинго; 40 самых крутых исполнителей и команд создавали настроение на сцене; 2 дня кинопоказа, 16 короткометражных фильмов; 20 мастер-классов для взрослых и 23 мастер-класса для детей; тысячи постов и сториз в социальных сетях; 9 организаторов, которые отдали все свои силы», — пишут организаторы на странице фестиваля в социальных сетях.

На мероприятие собралось множество людей. Каждый мог найти себе развлечение по душе: посетить лекцию по интересному ему направлению, заглянуть на один из множества мастер-классов, послушать выступление артистов со сцены, купить интересующие товары на ярмарке, посмотреть фильм на открытой площадке и многое другое.

Отметим, что организаторы подчеркнули, что не могут пообещать, что «Все просто — 2020» состоится. Решение о том, будет ли проводиться фестиваль в следующем году, они примут после того, как подведут итоги «Все просто — 2018».