В Челябинской области стартовал финальный день голосования по поправкам в Конституцию

Избирательные участки уже открыли свои двери.

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Сегодня, 1 июля, по всей России стартовал финальный день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. И в Челябинской области с 8 утра открыли свои двери для избирателей 2 304 участка. И абсолютно на каждом из них за легитимностью выборов, а также безопасностью процесса будут следить более 8 тысяч наблюдателей от Общественной палаты региона.

«Все наши подразделения уже проделали огромную работу. Шесть дней они следили за тем, чтобы голосование шло открыто и законно. Все делают это без всякой личной выгоды, в свое свободное время. Сегодня — финальный день голосования по поправкам. И мы приложим все усилия, чтобы он прошел без нарушений», — поделился руководитель Общественной палатой Челябинской области Николай Дейнеко.

Общественники реагируют на каждое обращение и жалобу. И на данный момент подавляющее их количество не подтверждается.

Напомним, что избирательные участки работают до 20:00. На всех участках соблюдаются профилактические меры безопасности. Избирателям на входе измерят температуру тела, выдадут маску, перчатки, одноразовую ручку. Везде имеются антисептические средства для обработки рук. А избирательная комиссия работает в средствах индивидуальной защиты — костюмы, маски, перчатки, защитные экраны. Все сделано с соблюдением санитарных требований, во избежание заражения людей коронавирусной инфекцией.

Также до сих пор можно проголосовать прямо у себя дома. Для этого важно до 17:00 позвонить в свою участковую избирательную комиссию и оставить заявку на голосование. Избирательная комиссия придет прямо к вам домой.

Напомним, что узнать свой избирательный участок можно на сайте ЦИК РФ в разделе «Цифровые сервисы», на портале «Госуслуги», а также по бесплатному номеру горячей линии: 8 800 200 00 20.