Более половины избирателей Челябинской области проголосовали по поправкам в Конституцию

На 10 утра явка составила более 51 %.

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В Челябинском областном избиркоме озвучили итоги по явке на голосование по поправкам в Конституцию. По состоянию на 10:30 миллион 333 тысячи 236 человек проголосовали, — это 51,32 % избирателей.

В Челябинске определились лидеры явки по районам:

Калининский район 45,96%;

Курчатовский 56%;

Ленинский 54,76%;

Металлургический 58,4%;

Советский 58,26%;

Тракторозаводский 34,93%;

Центральный 26,8 %.

«Центральный район самый малочисленный, из-за этого могут быть результаты чуть хуже, чем в целом по городу. Еще весь день впереди, прошло только два часа голосования. Надеемся, что все участковые избирательные комиссии справятся с тем количеством граждан, которые посчитают возможным принять участие в голосовании на избирательных участках», — заявил председатель регионального Избиркома Сергей Обертас.

Также он добавил, что сигналов по линии Общественной палаты, общественного наблюдения не поступало. Все вопросы решаются в штатном режиме. Нарушений не зафиксировано. На Горячую линию поступило более 500 обращений по поводу голосования.