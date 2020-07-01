В Челябинском областном избиркоме озвучили итоги по явке на голосование по поправкам в Конституцию. По состоянию на 10:30 миллион 333 тысячи 236 человек проголосовали, — это 51,32 % избирателей.
В Челябинске определились лидеры явки по районам:
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Калининский район 45,96%;
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Курчатовский 56%;
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Ленинский 54,76%;
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Металлургический 58,4%;
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Советский 58,26%;
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Тракторозаводский 34,93%;
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Центральный 26,8 %.
«Центральный район самый малочисленный, из-за этого могут быть результаты чуть хуже, чем в целом по городу. Еще весь день впереди, прошло только два часа голосования. Надеемся, что все участковые избирательные комиссии справятся с тем количеством граждан, которые посчитают возможным принять участие в голосовании на избирательных участках», — заявил председатель регионального Избиркома Сергей Обертас.
Также он добавил, что сигналов по линии Общественной палаты, общественного наблюдения не поступало. Все вопросы решаются в штатном режиме. Нарушений не зафиксировано. На Горячую линию поступило более 500 обращений по поводу голосования.