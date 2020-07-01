Кизильский район лидирует по явке на избирательные участки

Хуже всего дела обстоят в Центральном районе Челябинска.

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Сегодня, 1 июля 2020 года, последний день, когда южноуральцы вместе с остальными жителями России могут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Избирательные участки работали с 25 июня 2020 года.



На данный момент, лидером по явке в Челябинской области является Кизильский район, свою волю здесь изъявили 81,87% жителей. Вторую строчку занимает Троицкий район — 75,69%, за ним идет Уйский район, там явка составила 72,06%.

Менее радужная картина в Центральном и Тракторозаводском районах Челябинска — 26,80% и 34,93% соответственно. Чуть лучше дела обстоят в Миасском и Златоустовском городских округах — 36,49% и 36,91%.