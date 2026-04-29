В Челябинской области спустя 5 часов сняли режим «Беспилотная опасность»

Ранее власти предупредили об ограничениях связи

Режим «Беспилотная опасность» сняли в Челябинской области в полдень 29 апреля. Об отмене режима сообщило правительство региона.

Во время действия режима региональные власти пояснили, как следует действовать жителям при поступлении сигнала «Беспилотная опасность». Ограничений по выходу на работу и обучению в школах нет. По прибытии на место работы или учебы по возможности необходимо находиться в помещении, без особой надобности не выходить на улицу и следить за уведомлениями экстренных служб. В случае наступления реальной опасности власти задействуют весь алгоритм оповещения: сирены, перехват телевидения и радио, СМС-оповещение и пуш-уведомления.

Режим «Беспилотная опасность» действовал на территории региона с семи часов утра. В целях безопасности на время действия режима Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Челябинска имени Курчатова. Власти также предупредили граждан о возможных перебоях в работе сотовой связи и доступа к мобильному интернету.