Режим беспилотной опасности объявили в Челябинской области 29 апреля

Что делать при угрозе атаки БПЛА

Сегодня, 29 апреля, утром в Челябинской области объявили режим беспилотной опасности. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, возможны временные перебои в работе связи и доступа в Сеть.

При угрозе атаки БПЛА важно сохранять спокойствие. Если она возникла в тот момент, когда вы находитесь на улице, следует укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. При нахождении в транспорте следует выйти из него и также укрыться в безопасном месте. Находясь в здании, необходимо спуститься в подвал или подземный паркинг. Если такой возможности нет, следует укрыться в помещении, где нет окон.

«Фото- и видеосъемка БПЛА, последствий их применения и работы ПВО запрещена. Эта информация позволяет противнику определить координаты ударов, оценить эффективность атак и спланировать новые нападения»,— напомнили в правительстве.

При обнаружении беспилотника или его обломков важно позвонить по номеру 112. Ни в коем случае нельзя трогать устройство или перемещать его.

Южноуральцев призывают доверять только проверенной информации, которую в своих каналах в МАХ публикуют губернатор Алексей Текслер и правительство региона.

Добавим, что в соседней Башкирии тоже объявлена беспилотная опасность. В аэропорту Уфы введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает портал bashinform.ru.