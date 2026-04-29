В Челябинской области 29 апреля ограничат связь и мобильный интернет

Меры предпринимаются для безопасности

В Челябинской области введут временные ограничения услуг сотовой связи и мобильного интернета. Это произойдет в связи с введением режима «Беспилотная опасность», который ввели утром 29 апреля. Операторы могут приостановить работу сетей или существенно снизить скорость передачи данных в отдельных районах региона, передает пресс-служба правительства.

Власти вводят ограничения для обеспечения безопасности жителей и создания помех потенциальным вражеским устройствам. Росавиация также временно закрыла аэропорт имени Курчатова, приостановив прием и отправку самолетов.

Жителям и гостям области настоятельно рекомендуют заблаговременно скачивать навигационные карты в автономный режим и выбирать способы оплаты, которые не зависят от наличия мобильного интернета. По возможности стоит использовать стационарный интернет и Wi-Fi. Ближайшие точки доступа можно посмотреть на публичной карте Геопортала Челябинской области.

Помимо этого, власти напоминают гражданам правила поведения при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Если вы находитесь в здании, необходимо спуститься на нижний этаж, в подвал или паркинг, не пользуясь лифтом. Если спуститься невозможно, следует отойти от окон и укрыться в помещении без остекления между несущими стенами, например в санузле, коридоре или кладовой. На улице нужно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. В случае поездки в транспорте требуется немедленно выйти из него и найти укрытие.

Категорически запрещается вести фото- и видеосъемку беспилотников, последствий их применения и работы систем противовоздушной обороны. Подобная информация может сыграть на руку противнику: по снимкам он сможет определить координаты ударов, оценить результаты нападения и спланировать новые атаки. При обнаружении дрона, его обломков или других подозрительных предметов ни в коем случае нельзя прикасаться к ним. Нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке экстренным службам по единому номеру 112.