Удобный калькулятор льгот для семей с детьми появился в Челябинской области

Уникальный семейный портал поможет южноуральцам получить материальную и психологическую поддержку.

Каждый день семьям с детьми приходится решать массу проблем, которые неизвестны «свободным» людям. Трудности касаются денег, здоровья, образования, отношений в семье... Найти ответы на сотни трудных вопросов теперь поможет «Семейный портал Челябинской области» . Мы узнали, какие возможности он открывает для мам и пап, и кому будет полезен в первую очередь.

«Идея создания такого портала принадлежит областному „Союзу родителей“. По сути это единый информационный ресурс, где можно найти все меры поддержки, которые действуют в Челябинской области», — рассказывает президент общественной организации «Союз родителей» Оксана Кирюшина.

Всезнающий калькулятор

Одно из главных достоинств портала — семейный калькулятор льгот. Указав город своего проживания, возраст детей и статус семьи, родители в один клик получают полную информацию о возможной поддержке — от пособий до льготных ставок по ипотеке. Это очень удобно, потому что не нужно изучать сайты отдельных ведомств. На семейном портале поиск льгот занимает не больше минуты.

«На запросы родителей государственные структуры обязаны давать официальный ответ со ссылками на законы. Но не все родители понимают язык чиновников. Людям нужен простой ответ: положено им пособие или нет. Поэтому хорошо, что появился такой портал, который рассказывает о льготах простым человеческим языком, а также дает возможность все это пообсуждать», — говорит уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Живое общение

На семейном портале родители могут получить консультацию самых востребованных экспертов: психолога, социального работника, юриста. Связаться с ними можно по телефону горячей линии 8-800-3006-003 (она бесплатная и работает круглосуточно) или оставив письменную заявку в специальном окошке на сайте.

Телефонный справочник

Телефоны важнейших государственных ведомств, помогающих детям, собраны в единый справочник. А ещё на портале есть список общественных организаций, в которые можно обратиться за помощью, если попал в тяжелую ситуацию.

«Нужна помощь» и «Хочу помочь»

Два раздела для тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации и кто готов кому-то помочь. Заявки будут отслеживать представители разных общественных организаций — ни одно обращение не пропадет.

А ещё на портале будут грустные и вдохновляющие истории детей, полезные мастер-классы и каталог вакансий для мам, подростков и инвалидов.

Остается добавить, что «Семейный портал Челябинской области» создан на деньги гранта от Министерства социальных отношений и получил высокую оценку специалистов этого ведомства.