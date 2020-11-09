Социальную пенсию будут получать дети, личность родителей которых не установлена

Размер выплат в Челябинской области составит 12 894 рубля.

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Детям, чьи родители не были установлены, будет назначаться социальная пенсия. На выплаты могут претендовать дети, в чьих свидетельствах о рождении в графах «мать» и «отец» стоит прочерк, а также дети, которые были найдены или подкинуты.

«Социальная пенсия выплачивается до 18 лет, при очном обучении в качестве студента — до окончания обучения, но не дольше чем до 23 лет. В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором он был усыновлён», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в пресс-службе ОПФР по Челябинской области.

Чтобы оформить пенсию, опекун или официальный представитель ребенка должен обратиться в управление ПФР или МФЦ. Также заявление можно подать через личный кабинет на сайте ПФР или на портале «Госуслуги».

В Челябинской области сумма выплаты в 2020 году составляет 12 894,21 рубля.