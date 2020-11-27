Бесплатная каша и смеси для грудничков в Челябинской области: кому дают и где получить

Минздрав рассказал о важной мере поддержки малышей до года.

Родители малышей из Челябинской области в возрасте от шести до девяти месяцев могут бесплатно получить кашу. Упаковки с питанием раздают всем желающим семьям в поликлиниках по месту жительства. Такую меру поддержки детей ввёл Минздрав региона. «Родителям предлагают пять видов каши. Получить её может любая семья. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, к педиатру. Программа по обеспечению питания детей грудного возраста реализуется за счёт регионального бюджета и будет продолжена в 2021 году», — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области. Помимо каши в Челябинской области по назначению врача раздают специальные адаптированные и противоаллергенные молочные смеси для малышей до года. Специальное питание также выдают детям, которые перенесли операции на кишечнике или страдают рефлюксной болезнью.