Президент РФ Владимир Путин подписал закон, защищающий интересы дольщиков

Участникам долевого строительства будут выплачены возмещения.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».



В соответствии с Федеральным законом на публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» возлагаются обязанности по выплате возмещения гражданину – участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, предусматривающему обязательства застройщика по передаче жилого помещения в многоквартирном доме, первый договор участия в долевом строительстве в отношении которого был заключен до 20 октября 2017 года, если исполнение обязательств по этому договору обеспечивалось договором страхования или договором поручительства. — сообщается на официальном сайте Кремля.

Договоры страхования и поручительства для этих целей считаются досрочно прекратившимися. При этом страховщик-банк сохранит часть полученной страховой премии по договору страхования, пропорциональную времени, в течение которого действовало страхование. Другая часть страховой премии будет передана публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».



Федеральный закон предусматривает иные механизмы, направленные на то, чтобы предоставить участникам долевого строительства дополнительные гарантии удовлетворения их требований к застройщикам.

