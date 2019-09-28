Строительную компанию «Радуга» признали банкротом

Достроить «замороженные» дома предстоит фонду защиты прав участников долевого строительства.

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Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом строительную компанию «Радуга», принадлежащую Александру Серебрянскому. Открыто конкурсное производство. Соответствующие документы появились на сайте Арбитражного суда Челябинской области.

Процесс признания компании банкротом длился с июня 2019 года. После официального банкротства компании, семь домов, строительством которых она «заморозила» займется фонд защиты прав участников долевого строительства.

Чтобы завершить все работы в семи недостроенных домах, потребуется 750 миллионов рублей.