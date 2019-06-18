/ Прокуратура выяснит, кто похитил имущество дольщиков «Радуги»

Из дома, который строит организация, унесли высоковольтные кабели.

У собственников дома, который строит СК «Радуга», похитили высоковольтные кабели. Их унесли из подъезда №2, расположенного в доме №69 по улице Профессора Благих. Все имущество, которое находится в доме, действительно принадлежит дольщикам, вложившимся в строительство здания. Поэтому житель Челябинска обратился в полицию с заявлением о похищении.

На месте происшествия проведены все необходимые следственные мероприятия, опрошен заявитель и свидетели. В настоящее время по данному материалу проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ. — рассказали сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Проведение доследственной проверки поставлено на контроль по личному поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина.