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/ Прокуратура выяснит, кто похитил имущество дольщиков «Радуги»

Прокуратура выяснит, кто похитил имущество дольщиков «Радуги»

Из дома, который строит организация, унесли высоковольтные кабели.
сегодня в 13:55
  |  Общество

У собственников дома, который строит СК «Радуга», похитили высоковольтные кабели. Их унесли из подъезда №2, расположенного в доме №69 по улице Профессора Благих. Все имущество, которое находится в доме, действительно принадлежит дольщикам, вложившимся в строительство здания. Поэтому житель Челябинска обратился в полицию с заявлением о похищении.

На месте происшествия проведены все необходимые следственные мероприятия, опрошен заявитель и свидетели. В настоящее время по данному материалу проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ. — рассказали сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Проведение доследственной проверки поставлено на контроль по личному поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина.

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Комментарии

Сергей Булычев
15:34, 18.06.2019
Евгений, мосты разбирают у всех на глазах
Евгений Криворотов
14:18, 18.06.2019
Что за Геракл их "унёс"?

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