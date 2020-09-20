В Челябинской области социальные учреждения вновь уходят на изоляцию

В их числе — психоневрологические интернаты и дома престарелых.

Послушать 00:00

Более 10 социальных учреждений Челябинской области вновь вернулись к карантинному режиму. Как уточнили в региональном министерстве социальных отношений, речь идёт о 9 психоневрологических интернатах, 7 государственных домах престарелых и инвалидов, а также о 2 государственных центрах содействия воспитанию Челябинской области.

«С 18 сентября до 15 октября работа персонала будет организована в две смены: с 18 сентября по 1 октября и со 2 по 15 октября соответственно. В течение 14 дней сотрудники будут постоянно находиться на работе, после чего другая смена приступит к следующим двум неделям»,— уточнили в ведомстве.

В Минсоце также отметили, что решение вернуться к режиму изоляции было принято на основании анализа российского и международного опыта по противодействию коронавирусу. И происходит такое уже не в первый раз: социальные учреждения работали в режиме изоляции с апреля по сентябрь, за этот период сотрудники отработали 9 смен.

«Все трудящиеся в режиме превентивной изоляции получат стимулирующие выплаты из федерального бюджета. Для проживания и отдыха персонала организованы специальные места. В основном, это действующие административные помещения с соблюдением санитарных норм»,— уточнили в Минсоце.

Напомним, в стационарных учреждениях социального обслуживания и отделениях временного проживания продолжается карантин. Это значит, что посещение учреждений ограничено, а в помещениях периодически проводится необходимая санитарная обработка.