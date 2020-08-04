Ник Бэйлен: «Для карантина я бы выбрал Седлака. Он хороший парень, но не умеет выбирать сериалы»

Защитник стал новым героем «Народного интервью».

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Защитник «Трактора» Ник Бэйлен стал новым героем «Народного интервью». В рамка сессии вопросов и ответов игрок рассказал о том, почему играет под номером 55 и кого считает лучшим другом в команде. Также хоккеист признался, что именно ему нравится в Челябинске.



Своими лучшими друзьями в «Тракторе» Ник Бэйлен назвал Олега Евенко и Игоря Исаева. Защитник признался, что не знает, почему играет в джерси с цифрами 55. Кроме того, он отметил, что с супругой Шелби продолжит снимать видео в TikTok, когда она будет в Челябинске.

«Может быть, когда моя жена приедет в Челябинск, мы поснимаем видео для TikTok, может быть, у нас даже будут приглашенные гости. Знаю, что Седлак хочет поучаствовать, потому что он всегда говорит, насколько эти видео классные. Если у вас есть идеи, то пишите!»,— заявил Ник Бэйлен.

Назвал защитник «Трактора» и человека, с которым хотел бы провести карантин. Помимо Шелби, жены Ника Бэйлена, им стал форвард Лукаш Седлак. При этом защитник рассказал о некоторых особенностях чешского легионера челябинцев.

«Я бы выбрал Седлака. Он хороший парень, но не умеет выбирать сериалы, поэтому, в основном, это делаю я. Он не варит кофе по утрам и не моет посуду, но он веселый и смешно шутит, а я люблю посмеяться»,— сказал Ник Бэйлен.

Добавим, что сейчас хоккеисты «Трактора» проходят предсезонные сборы в Челябинске. На прошедших выходных «чёрно-белые» провели матч против «Югры» и одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в контрольном матче забил Вячеслав Основин. Также сегодня, 4 августа, стало известно, что Ник Бэйлен и Лукаш Седлак продлили соглашения с «Трактором». В форме челябинцев легионеры будут выступать до конца сезона 2022 — 2023.