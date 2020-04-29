В Челябинской области сотрудника Ростехнадзора и его бывшего коллегу задержали за взятку

Они получили деньги за подписание разрешения.

Послушать 00:00

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника областного Ростехнадзора и бывшего сотрудника ведомства. Они подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, 28 апреля подозреваемых задержали при получении и передаче от представителя коммерческой организации взятки. За 40 тысяч рублей было обещано подписание разрешения на ввод в эксплуатацию газового трубопровода.

«Подозреваемые задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.