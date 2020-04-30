На 12 лет может отправиться за решетку чиновник из Челябинской области

Причиной для уголовного дела стали «откаты» по госконтрактам.

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Заместитель главы Чесменского района окажется на скамье подсудимых. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу за получение взятки в значительном и крупном размерах.

Следствие установило, что с 2014 по 2017 год чиновник нажился на трех электронных аукционах. За каждый из них он получил «откат» в 10%. Суммы по трем торгам, которые «упали в карман» замглавы составили 480 тысяч, 110 тысяч и 73 тысячи рублей.

«Кроме того, за общее покровительство данной организации получил в качестве взятки имущество — телевизор марки Samsung стоимостью около 26 тыс. рублей и выполнил ремонт личных автомобилей на сумму свыше 43 тыс. рублей», — добавили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело было передано в Чесменский районный суд, где будет рассмотрено по существу. Максимальное наказание, которое может получить чиновник, — 12 лет колонии. Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.