В Челябинской области сотрудник Росгвардии пишет электронную музыку

В свободное от работы время боец выступает на различных фестивалях с местным коллективом.

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Бороться за справедливость и пресекать закононарушения — не единственные таланты южноуральских сотрудников Росгвардии. Например, прапорщик полиции Александр Белобородов, трудящийся в Чесменском районе, в свободное время пишет электронную музыку и даже выступает на различных концертах вместе с местным коллективом.

Всё началось с того, что 12-летний будущий росгвардеец пришёл в компьютерный клуб и увидел, как один его знакомый сводит в программе музыку. Это заинтересовало мальчика, и он начал сам осваивать программу.

«Первая самостоятельная композиция появилась в 2008 году. Я посвятил её родному селу, она так и называется — „Чесма“. На сегодняшний день у меня в копилке уже несколько десятков произведений»,— рассказал Александр Белобородов.

Первым местом работы росгвардейца стал местный дом культуры — там Александр был музыкальным оформителем. А когда в селе существовала радиостанция, то его песни нередко попадали в ротацию.

И даже сменив профессию южноуралец не забыл про музыку: около года назад он стал членом чесменского коллектива «Ясный Сокол», которому уже более 50 лет. И вместе с ним выступил на гала-концерте V Всероссийского фестиваля военно-патриотической песни «Наше поколение против террора» с песней «Казаки в Берлине». Публика оценила талант росгвардейца и его коллег по коллективу, и квинтет занял первое место.