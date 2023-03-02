В Челябинской области на трассе М‑5 из‑за ветра и снега растет пробка из большегрузов

На юге региона заметает дороги

Обильные осадки, накрывшие Челябинскую область, продолжают идти в горнозаводской зоне. В южных районах сохраняется ветреная погода, из-за чего на дорогах вновь оказался снег. Как сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, на дорогах регионального значения сейчас работают 215 единиц техники. Специалисты занимаются уборкой проезжих частей.

«В некоторых районах на юге области есть небольшие затруднения в движении», — пояснили в пресс-службе ведомства.

До 14 часов четверга, 2 марта, на федеральной трассе М-5 от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль действует ограничение движения для грузовиков, пассажирских автобусов, маршруток и такси. Причина — неблагоприятная погода.

В горнозаводской части области идет обильный снегопад и низовая метель с сильным ветром. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что вывели туда 23 дополнительных экипажа для оказания помощи участникам движения.

Утром было парализовано движение на участке от Сима до Кропачево: там образовалась снежная каша на дорогах и пробки из фур. На данный момент, по сведениям автолюбителей, там все еще трудно проехать в сторону Челябинска. Водителям в соцсетях рекомендуют объезжать этот участок через Миньяр и Ашу.





Синоптики вновь дали неутешительный прогноз: в регионе сохранится ветреная и снежная погода. Что касается Челябинска, то на протяжении трех последних дней дорожники были вынуждены проводить обработку опасных мест реагентами. Сегодня усилия сосредоточены на очистке улично-дорожной сети и вывозе снега.