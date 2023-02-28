5 вариантов, как объехать пробки на трассе М-5 «Урал»

Рассказываем, где находятся хорошие съезды

Снегопад, обрушившийся на Челябинскую область, принес много сложностей. Особенно это ощутили водители, собравшиеся в последние несколько дней ехать по трассе М-5 «Урал». К примеру, вчера там практически на весь день перекрыли проезд для грузовиков, автобусов и такси. Автомобилист, хорошо знающий трассу, поделился в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» путями объезда М-5.

Всего автор предлагает съездов с М-5, которыми можно воспользоваться, чтобы не стоять в пробках. Схемы работают зеркально в обе стороны.

Первый участок: село Иглино — село Урман. Если на этом промежутке образовалась пробка, можно свернуть с М-5 к Иглино и ехать в сторону села Красная Горка. Когда Иглино останется за спиной, через несколько километров покажется отворотка на село Тавтиманово. Доехав до села Пятилетка, можно вернуться на М-5, либо ехать до села Урмана (второй участок).

Покрытие дороги: до Тавтиманово — асфальт, потом грунтовая дорога. Летом там много пыли, но ехать можно. После поселка Кудеевского — снова асфальт.





Второй участок: Урман — Улу-Теляк, С М-5 можно свернуть на село Урман и ехать до села Улу-Теляк. Потом есть возможность вернуться на трассу, либо повернуть в сторону Аши (третий участок).

Покрытие дороги: асфальт, но с большим количеством ям.





Третий участок: Улу-Теляк — Аша. С трассы нужно свернуть в сторону Улу-Теляка и ехать до указателя «Казаяк-Кутуш». Свернув и проехав село Казаяк, можно добраться до Аши. Затем — либо вернуться на М-5, либо проложить маршрут до Миньяра (участок 4).

Покрытие дороги: до Казаяк-Кутуш хорошая асфальтовая дорога, потом — грунтовая с ямами, скорость передвижения там — 30-40 км/ч.





Четвертый участок: Аша — Сим. С трассы нужно свернуть на Ашу, перед въездом в город свернуть в сторону Миньяра. Далее — до Сима. Все по главной дороге. В Симе нужно выезжать на М-5.

Покрытие дороги: асфальт, но в плохом состоянии.





Пятый участок: Сим — Кропачево. С трассы нужно свернуть на село Ерал и ехать по единственной дороге до поселка Кропачево. С Кропачево — возвращаться на М-5.

Покрытие дороги: грунтовка.





В понедельник регион накрыли обильные осадки и сильный ветер. Снегом сильно заметало дороги, что больше всего было заметно в горнозаводской зоне Челябинской области, а также на юге региона. Дорожникам пришлось практически на весь день ограничить движение в сторону Уфы. В информагентстве «Первое областное» собрали истории спасения водителей и пассажиров из снежного плена.

