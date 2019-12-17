«Налог на профессиональный доход» позволит экономить время и средства

Самозанятые смогут оформить все необходимые документы онлайн.

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В Челябинской области с 1 января 2020 года начнет действовать специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Благодаря нововведению самозанятые граждане смогут быстро и без бумажной волокиты легализовать свой дополнительный заработок.

«Зарегистрировать себя, как самозанятого, можно добровольно. Регистрация проводится онлайн: либо на сайте ФНС, либо в личном кабинете налогоплательщика. Нужно помнить, что доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год, он не должен иметь наемных работников и осуществлять определенные виды деятельности», — сообщил начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Челябинской области Кирилл Фролов.

Например, воспользоваться режимом НПД смогут те, кто занимается изготовлением и реализацией товаров; те, кто оказывает бухгалтерские или юридические услуги; те, кто занимается оформлением праздников и так далее.

Всем, кто решит легализовать свой доход, вне зависимости от формы собственности организации или самозанятости, можно будет рассчитывать на низкую ставку: для юридических лиц — 6%, для физических лиц — 4%, также они могут рассчитывать на получение налогового вычета в размере 10 тысяч рублей.

Владельцы смартфонов смогут установить приложение, которое будет высылать оповещения по мере того, как нужно будет оплатить налог. Заплатить можно будет через банк, налоговый орган или прямо на сайте ФНС.

Челябинская область стала одним из регионов, где с 2020 года действует эксперимент. Помимо Южного Урала специальный налоговый режим будет действовать в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Сахалинской и Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также Башкортостане.