От части налогов освободят пострадавших при ЧС

Об этом распорядился президент Владимир Путин.

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Президент Владимир Путин освободил граждан, пострадавших в стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, от выплат НДФЛ с денежной помощи государства. Об этом гласит документ, опубликованный на портале правовой информации. Также под действие закона попали жертвы терактов на территории страны.

На данный момент существует закрытый перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ в связи с чрезвычайными событиями, но на материальные выгоды и другие доходы он не распространяется. Граждане, сдающие в найм квартиры или дома пострадавшим, будут также освобождены от уплаты подоходного налога.

«Закон также включает в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ, доходы, полученные в качестве платы за наем жилых помещений от физлиц, пострадавших от террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, если такая оплата произведена ими в пределах сумм, полученных на цели аренды жилого помещения из средств бюджетов бюджетной системы РФ», — сообщает ТАСС.

Закон начнет действовать в день официального опубликования и будет распространяться на доходы физических лиц, полученные с 1 января 2019 года.