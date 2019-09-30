Челябинские больницы готовы к сезону гриппа и ОРВИ

В регионе активно продолжается прививочная кампания.

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С наступлением зимнего периода традиционно отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. О готовности челябинских медучреждений к эпидемиологическому подъему и ходе вакцинации доложили временно исполняющей полномочия главы города Наталье Котовой на аппаратном совещании.

За 38 недель в Челябинске зарегистрировано 9,5 тысяч случаев ОРВИ, гриппа — ни одного. Ситуация расценивается как неэпидемическая. По словам начальника горздрава Натальи Горловой, на сегодняшний день готовность медицинских организаций к лечению жителей в сезон гриппа и ОРВИ оценена как высокая, а основной задачей является популяризация вакцинации и максимальный охват прививками всех челябинцев.

«Мы должны привить от гриппа порядка 502 тысяч человек. На сегодняшний день уже 131 тысячи человек вакцинированы. План выполнен на 26 процентов», — отметила в своем докладе Наталья Горлова.

Вакцинация будет продолжаться до конца октября — начала ноября. Отметим, что активнее всего прививки получают медики и работники образовательных учреждений. Среди «отстающих» — коммунальщики и студенты. В этом направлении по поручению Натальи Котовой работа будет усилена.

Южноуральцам напомнили о профилактике. Чтоб не подхватить вирус, рекомендовано держаться от лиц с симптомами гриппа на расстоянии не менее одного метра. При уходе за больным обязательно используйте маску. Также поможет частое мытье рук с мылом, особенно, после кашля и чихания. Старайтесь как можно реже находиться в местах скопления людей и чаще проветривать жилые и рабочие помещения. Не пользуйтесь чужими телефонами, компьютерными мышками и канцелярскими принадлежностями.

Отметим, что продолжается массовая вакцинация в крупных торговых комплексах города. Прививку можно будет поставить уже в эту субботу, 5 октября. Подробная информация и адреса размещена на сайте управления здравоохранения Челябинска.